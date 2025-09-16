Eskişehir'de korkutan kaza! 11 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu

Eskişehir’de meydana gelen kazada E.E. yönetimindeki araç, ara sokaktan Dilek Caddesi’ne çıkarken kontrolünü kaybederek savruldu. Hızını ayarlayamayan araç, park halindeki diğer araca çarparak durabildi. Park halindeki aracın yanında bulunan 11 yaşındaki S.A. isimli çocuk, araçla işletmelerin duvarının arasında kaldı. Park halindeki araca çarparak çocuğu yaralayan aracın tekerinin patinaj çektiği ve ileriye gittiği görüldü.

Kaza anına ait görüntüler, bir işletmelerin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kadın sürücünün paniğe kapıldığı ve geri manevra yapamadığı, aracın vatandaşlarca kaldırılarak çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldığı görüldü.

Kaza sonrası kadın sürücünün araçtan indiği ve panik yaşadığı, annenin ise yere yığıldığı görüldü. Panikten dolayı adeta eli ayağına dolaşan E.E. sürücünün araca binip geri manevra yapamadığı görülüyor. Saniyeler içinde olay yerine koşan vatandaşlar, park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan kazada dükkânı zarar gören esnafın masraflarının sürücü E.E. tarafından ödeneği bilgisi edinildi.

Dükkanı önünde gerçekleşen kaza hakkında konuşan ve caddede araçların hızlı seyrettiği için kasis talebinde bulunan esnaf İsa Demir şu sözlerle olayı anlattı:

"Olay tamamen ara yoldan çıkan arkadaşın, yukarıdan gelen aracı kurtarmak amacıyla hızlı çıkmasıyla gerçekleşiyor. Hızlı çıkınca buradaki park halindeki araca çarpmamak için manevra yapıyor. Manevra yapar yapmaz da buradaki araçla birlikte aradaki çocuğu sıkıştırıyor. Çocuk kepenk arasında kalıyor. Bu yol yapıldıktan sonra araçlar çok hızlı geliyor. Aslında yetkililerden kasis yapılmasını istiyoruz. Burada çok kaza oluyor. Sonuçta kimse isteyerek kaza yapmaz. Çarpan arkadaş da çok üzüldü. Ama ister istemez çoluğumuz çocuğumuz burada geçiyor. Sürücüler biraz yavaş geçmeli, biraz dikkatli olsunlar. Bu olay bir cana mal olabilirdi. Çünkü gördüğünüz gibi araçlar çok hızlı geliyor. Burası 30 ile geçilmesi gereken bir yolken, 50-60 ile geçildiğinde ister istemez kazalara sebep oluyor. Yayanın durumu şöyle: Ayağında çatlak oluşmuş, komple alçıya alınmış. Şikayetçi olmamışlar. Çarpan arkadaş da geldi, "Zararı karşılayalım" dedi. Kepenk gitti, tabelamız kırıldı. Ufak maddi zarar oldu. Büyük geçmiş olsun"