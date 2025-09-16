Kocasının sevgilisine benzetti! Kabusu yaşattı... Otomobil kapısı silah sayıldı

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı. Eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilen ve kanlar içinde kalan Hamiyet Bingül, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"ARABAYI EŞİMİN ARABASINA BENZETTİM" "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim"

OTOMOBİL KAPISI SİLAH KABUL EDİLDİ

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanması bekleniyor.