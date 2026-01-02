Televizyon ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşan ve yılbaşı dönemlerini vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Evde Tek Başına filmi, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Eğlenceli hikayesiyle hafızalara kazınan filmin başrollerinde yer alan isimler ve karakterler araştırılmaya başlandı.

Yönetmenliğini Chris Columbus'un üstlendiği, senaryosunu ise usta isim John Hughes'un kaleme aldığı Evde Tek Başına, yıllar geçse de popülerliğini yitirmiyor. Komedi ve aile türünü harmanlayan film, her kuşaktan izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Macaulay Culkin - Kevin McCallister

Joe Pesci - Harry Lyme

Daniel Stern - Marv Merchants

John Heard - Peter McCallister (Kevin'in babası)

Catherine O'Hara - Kate McCallister (Kevin'in annesi)

Devin Ratray - Buzz McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)

Hillary Wolf - Megan McCallister (Kevin'in kız kardeşi)

Angela Goethals - Linnie McCallister (Kevin'in kız kardeşi)

Michael C. Maronna - Jeff McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)

Gerry Bamman - Frank McCallister (Kevin'in amcası)

Terrie Snell - Leslie McCallister (Kevin'in teyzesi)

EVDE TEK BAŞINA KONUSU NE?

Ailesiyle arası iyi olmayan Kevin, yaşadığı bir tartışmanın ardından geceyi evin çatı katında geçirir. Sabah uyandığında ailesinin tatile giderken onu evde unuttuğunu fark eder. Kevin, ilk anda korkuya kapılsa da kısa sürede bu durumdan eğlenmeye başlar. Ancak eve dadanmak isteyen iki hırsızın planları ortaya çıkınca, evi korumak ve hırsızlara karşı durmak için birçok plan yapar.

