Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir

Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosu kesildi. Haberi ABD merkezli teknoloji devi Microsoft duyurdu.

Şirket, kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceğini ifade etti. İlk kesinti haberleri Yemen'den geldi.

İlgili Haber Soykırımın ortağı Microsoft çocukları katleden teknolojiye ortak oldu! Protesto eden çalışanlar tek tek kovuluyor

AZURE UYGULAMASI NEDİR?

Microsoft Azure hem açık çevre ortamlarından hem de İnternet'ten tüketilebilen çok çeşitli İnternet hizmetini sağlamakta" olan bir bulut platformu hizmetidir.

Microsoft Online Services hizmetinin lansmanından sonra gelen bulut bilgi işlemi içine alınan Microsoft'un ilk adımıdır.