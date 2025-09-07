Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir

Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir
Microsoft, Azure, Kızıldeniz, İnternet Kesintisi, Gecikme, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Microsoft, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosunun kesildiğini duyurup dünyayı tedirgin etti. Kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceği ifade edildi.

Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosu kesildi. Haberi ABD merkezli teknoloji devi Microsoft duyurdu. 

Şirket, kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceğini ifade etti. İlk kesinti haberleri Yemen'den geldi.

AZURE UYGULAMASI NEDİR?

Microsoft Azure hem açık çevre ortamlarından hem de İnternet'ten tüketilebilen çok çeşitli İnternet hizmetini sağlamakta" olan bir bulut platformu hizmetidir.

Microsoft Online Services hizmetinin lansmanından sonra gelen bulut bilgi işlemi içine alınan Microsoft'un ilk adımıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP'de kritik temas! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladıTokatlanan maymun gündem oldu! Sahibi sınırda buldum dedi, devlet korumaya aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
IFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecek - TeknolojiIFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecekChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın! Hayatınızı etkileyebilir - TeknolojiChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın!Roblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı! - TeknolojiRoblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!Hollow Knight: Silksong çılgınlığı: Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo çöktü! - TeknolojiOyun çılgınlığı! Yarım saatte 100 bin kişi oynadıKAAN'da seri üretim öncesi kritik aşama! Yeni prototipler hazır - TeknolojiYeni KAAN'lar için geri sayım başladıAB'den Google'a rekor ceza geldi, Trump'ın tehdidi gecikmedi! - TeknolojiAB'den Google'a rekor ceza geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...