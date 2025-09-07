Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir
Microsoft, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosunun kesildiğini duyurup dünyayı tedirgin etti. Kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceği ifade edildi.
Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosu kesildi. Haberi ABD merkezli teknoloji devi Microsoft duyurdu.
Şirket, kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceğini ifade etti. İlk kesinti haberleri Yemen'den geldi.
AZURE UYGULAMASI NEDİR?
Microsoft Azure hem açık çevre ortamlarından hem de İnternet'ten tüketilebilen çok çeşitli İnternet hizmetini sağlamakta" olan bir bulut platformu hizmetidir.
Microsoft Online Services hizmetinin lansmanından sonra gelen bulut bilgi işlemi içine alınan Microsoft'un ilk adımıdır.
