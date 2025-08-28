Soykırımın ortağı Microsoft çocukları katleden teknolojiye ortak oldu! Protesto eden çalışanlar tek tek kovuluyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, İsrail’e gözetim teknolojisi sağladığı gerekçesiyle protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

İSRAİL'E "ÖZEL ERİŞİM" SAĞLANDI

Microsoft, yaptığı açıklamada bazı ticari anlaşmaların şartlarının ötesine geçerek İsrail’e “özel erişim” sağlandığını kabul etti. Şirket, bu erişimin özellikle esirlerin kurtarılması amacıyla sınırlı acil destek şeklinde gerçekleştiğini duyurdu.

SOYKIRIMA KATKI SAĞLAYAN TEKNOLOJİLER Microsoft’un İsrail’e sağladığı teknolojiler arasında: Yapay zeka modelleri, Azure bulut hizmetleri, Dil çeviri sistemleri, İstihbarat analiz araçları bulunuyor. Ancak İsrail ordusunun bu sistemleri tam olarak nasıl kullandığına dair ayrıntılar açıklanmadı. GAZZE SALDIRILARINDA KULLANILDI Üç İsrail istihbarat kaynağı, Birim 8200’ün Microsoft’un bulut altyapısını kullanarak Gazze’de hava saldırılarını planladığını ve Batı Şeria’daki operasyonlara zemin hazırladığını açıkladı. Microsoft ise yaptığı açıklamada, teknolojisinin Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair “hiçbir kanıt” bulunmadığını savundu. 2021'DE BAŞLADI Araştırmaya göre işbirliği 2021’de başladı. Birim 8200 komutanı Tuğgeneral Yossi Sariel, verileri depolamak için Microsoft CEO’su Satya Nadella ile görüştü. Nadella bu ortaklığı “kritik” olarak tanımladı ve özel bir mühendis ekibi görevlendirildi. 200 MİLYON SAATLİK SES KAYDI Sızdırılan belgelere göre, Microsoft’un Hollanda ve İrlanda’daki sunucularında 200 milyon saatlik Filistinlilere ait telefon görüşmesi saklandı. Bu verilerin büyük kısmının Birim 8200 için depolandığı tahmin ediliyor. Microsoft yönetimi, bu işbirliğini “Azure için güçlü bir marka fırsatı” olarak gördü.

ÇALIŞANLAR SUSMADI, ŞİRKET KAPIYI GÖSTERDİ

“No Azure for Apartheid” grubu içinde yer alan iki Microsoft çalışanı, İsrail ile yapılan anlaşmalara tepki için şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi düzenledi. Ancak Microsoft, protestocuları işten çıkararak kendi çalışanlarını susturma yoluna gitti.

"AZURE APARTHEİD İÇİN KULLANILIYOR"

“No Azure for Apartheid” adlı çalışan grubunun açıklamasına göre, Microsoft’un bulut hizmeti Azure’un, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik gözetim operasyonlarında kullanıldığı tespit edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki cep telefonu görüşmeleri dahil olmak üzere milyonlarca veri Microsoft sunucularında saklanıyor.

İsrail’in geniş çaplı gözetim operasyonları, The Guardian, +972 Magazine ve Local Call tarafından yürütülen ortak soruşturmada açığa çıkarılmıştı.

OTURMA EYLEMİNE KATILDILAR, İŞTEN ATILDILAR

İki Microsoft çalışanı, şirket başkanı Brad Smith’in ofisinde düzenlenen oturma eylemine katıldıktan sonra kovuldu.

Protesto sırasında gözaltına alınan yedi kişiden ikisinin aktif Microsoft çalışanı olduğu belirtildi. Anna Hattle ve Riki Fameli adlı çalışanlara işten çıkarıldıkları sesli mesajla bildirildi.

Hattle, “Microsoft, İsrail'e soykırım için gerekli teknolojiyi sağlarken, çalışanlarını susturmaya çalışıyor” dedi.

YÖNETİCİLERİN EVLERİNİN ÖNÜNDE EYLEM DALGASI

7 Ağustos’ta Microsoft yöneticisi Teresa Hutson’ın evinin önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, Filistin bayrakları açtı ve “Soykırımdan kar elde ettiği için aranıyor” yazılı pankartlar taşıdı. Kaldırımlar kırmızı boya ile kaplandı, yola “Teresa Hutson öldürür” yazısı yazıldı.

GENEL MERKEZ ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa süre sonra protestocular Microsoft’un Redmond’daki genel merkezinde kamp kurdu. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı, 20 kişi gözaltına alındı. Bir Microsoft çalışanı da olay sırasında tutuklandı.

Şirketin binasına kırmızı boya döküldü, güvenlik bariyerleri devrildi. Polis, yakın mesafeden biber gazı kullandı. Grup ise polisin “şiddetle dağıtma” taktiğini görüntülerle ifşa etti.

NADELLA VE BRAD SMİTH DE HEDEFTE

Protestocular, CEO Satya Nadella ve Başkan Brad Smith’in evlerini de hedef aldı. Washington Gölü’nde kano ve kayıklarla eylem yapan grup, sulara “Microsoft çocukları öldürüyor” ve “Satya + Brad = Savaş Suçluları” yazılı pankartlar açtı.

OFİSLER İŞGAL EDİLDİ

Geçen hafta, 7 kişilik bir grup Brad Smith’in ofisine girdi ve oturma eylemi yaptı. Smith, protestocular barikat kurarken binayı kapattı ve ofisinde acil basın toplantısı düzenledi.

Smith, “Orta Doğu’da insan hakları ilkelerinin uygulanması için kararlıyız” dedi. Ancak protestocular açıklamayı tatmin edici bulmadı.

FBI'DAN YARDIM İSTEDİLER

Bloomberg’e göre Microsoft, protestocuların eylemlerinin büyümesi üzerine FBI’dan yardım istedi. Şirket ayrıca kampüs içi güvenliği artırdı ve bazı büyük etkinliklerini iptal etti.

Microsoft, çalışanlara gönderdiği mesajda “Güvenlik en büyük önceliğimiz” ifadesini kullandı.

MİCROSOFT İNCELEME BAŞLATTI

Şirket, tepkiler üzerine Covington & Burling LLP hukuk firmasını konuyla ilgili inceleme yapması için görevlendirdiğini açıkladı. Ancak bu adım, çalışanların ve insan hakları savunucularının tepkisini dindirmeye yetmedi.

Nisan ayında da şirketin AI CEO’su Mustafa Süleyman’ın konuşması, İsrail bağlantısı nedeniyle Filistin yanlısı bir çalışan tarafından kesintiye uğratılmıştı. O çalışan da görevden alınmıştı.

"PR ÇALIŞMASI MI?"

Ekim 2024'te, Gazze'de öldürülen Filistinliler için şirket merkezinde etkinlik düzenlenmesine yardımcı olduktan sonra işten çıkarılan eski Microsoft çalışanı Hossam Nasr, bu açıklamanın aslında çalışanların endişelerini gidermek değil, "İsrail ordusuyla ilişkiler nedeniyle zedelenen imajlarını aklamak için bir PR çalışması" olduğunu savundu.