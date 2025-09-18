Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
60 çalıntı kartla ATM soymaya çalıştı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, çaldığı 6 kartla para çekmeye çalıştı. Kartlarla para çekmeyi başaramayınca ATM'yi parçalamaya çalıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ATM, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. ATM'nin önünde ve içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen değişik bankalara ait 60 adet kart bulunurken kartlarla para çekilmeye çalışıldığı çekilemeyince de ATM'ye zarar verildiği değerlendiriliyor.

60 çalıntı kartla ATM soymaya çalıştı - 1. Resim

Yukarı Pazarcı Mahallesi İmam Hatip Lisesi karşısı 4084 sokak üzerinde bulunan ATM'nin tahrip edildiği, kabin üzerinde 8 adet banka kartı bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekibi, ATM'nin zarar gördüğünü belirlerken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi tarafından zarar gören ATM'de delil araştırması yapıldı.

60 çalıntı kartla ATM soymaya çalıştı - 2. Resim

Banka güvenlik görevlileri, ATM'yi açtığında makine içerisinde 52 adet kart bulunduğunu, bu kartların para çekmek amacıyla kullanıldığı, şifrenin bilinmemesi nedeniyle makine tarafından bloke edildiği bildirildi. ATM'nin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından olayın kim ya da kimlerin yaptığının belirlenebileceği bildirildi.

