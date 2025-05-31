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Acı haber 6. günde geldi! Trabzon'da dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acı haber 6. günde geldi! Trabzon&#039;da dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzungöl'deki Haldizen Deresi'ne düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni, arama çalışmalarının 6. gününde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

6 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı.

Acı haber 6. günde geldi! Trabzon'da dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 6 gün önce başlayan arama çalışmaları sonucunda Alshaikh'nin cansız bedenine dereye düştüğü yerin 1 buçuk kilometre aşağısında suyun içerisinde ulaşıldı.

Acı haber 6. günde geldi! Trabzon'da dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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