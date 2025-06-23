Acımadan art arda vurdular! Sokak ortasında kan donduran anlar

İstanbul'da bir grup genç bir kişiyi sokak ortasında sopayla dövdü. Saldırıya uğrayan gencin imdadına vatandaşlar yetişti, o anlar kameralara da yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Arnavutköy İlçesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde iddiaya göre caddede toplanan bir grup genç, bilinmeyen bir sebeple bir genci hedef aldı.

ART ARDA VURDULAR

Şüphelilerden biri elindeki sopayla çocuğa art arda vururken, diğerleri de fiziki saldırıda bulundu. Saldırganlar çevredekilerin müdahale etmesiyle hızla olay yerinden kaçtı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının ne denli sert geçtiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar yaşananlara büyük tepki gösterdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Yaralı genç de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.