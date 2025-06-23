Ağlama Duvarı'nda giden Netanyahu, o isim için dua etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'na gitti. Katliamcı Netanyahu burada ABD Başkanı Trump için dua etti.

İsrail-İran savaşına ABD de dahil olurken İsrail Başbakanı Netanyahu, dün X hesabından Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

NOT BIRAKTI

Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

DUAYI TRUMP İÇİN ETMİŞ

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

10 GÜN ÖNCE YİNE GİTMİŞTİ

Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.