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Adana'da bir kadın eski çalıştığı yeri soydu! Savunması 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kadın eski çalıştığı kafeden 8 bin 700 TL para çaldı. Yakalanan şüpheli, "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" diyerek savunma yapsada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce çalıştığı kafeden çıkarılan G.A., iş yerinin demir kapısını sürgüsünü kaydırarak açtı ve içeri girdi.

BULDUĞU TÜM PARAYI ALDI

Şüpheli, kasada bulunan 8 bin lira ile langırt makinesinden 700 lirayı alarak poşete doldurup kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafeyi açmak için gelen iş yeri sahibi S.Ş., soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eski çalışan olduğunu belirledi. G.A. ilçeye bağlı

YAKALANINCA İNKAR ETTİ

Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, "İş yerine girdim ama paraları ben çalmadım. Poşettekiler bana aitti, onları almak için gitmiştim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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