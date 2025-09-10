Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.