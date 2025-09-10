Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

