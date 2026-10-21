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3. Sayfa

Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan cansız bedenler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar'da 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında parçalanarak hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, kazada ölenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkarıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı araç ile 34 CBB 110 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Bölgeye giden ekipler otomobillerdeki 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 kişinin de yaralandığı olayda yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisarda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti
Başlık ResmiAfyonkarahisarda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti

CESETLER GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları yerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından çıkarıldı. Sonrasında cenazeler kimlik tespiti için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın sonrasında parçalanarak hurdaya dönen araçlar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobiller bölgeye gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespitleri için başlatılan çalışma sürerken, savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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