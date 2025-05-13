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Ağaca asılı cesedi bulunmuştu! Genç kadının en yakını tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaca asılı cesedi bulunmuştu! Genç kadının en yakını tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da 20 yaşındaki genç kadın evinin yanındaki ağaçta asılı halde bulunmuştu. Kahreden olayın ardından kadının kocası tutuklandı.

Çaybaşı ilçesinin Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs 'Anneler Günü'nde meydana gelen olayda Arzu A. (20), evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu.

HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK ŞİDDET

Bunun üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı.

Ağaca asılı cesedi bulunmuştu! Genç kadının en yakını tutuklandı - 1. Resim

KOCASI TUTUKLANDI

Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağaca asılı cesedi bulunmuştu! Genç kadının en yakını tutuklandı - 2. Resim

Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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