İstanbul bir kez daha sallandı! Naci Görür'den korkutan depremle ilgili ilk yorum

Marmara Denizi'nde bu sabah meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Kandilli depremin şiddetini 4.1 olarak açıklarken Naci Görür'den de beklenen değerlendirme geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu sabah saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DERİNLİK 6.8 KİLOMETRE

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı bazı ilçelerden hissedildi. Kandilli ise depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.

"STRES ALAN DEĞİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR"

23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından sarsıntılar devam ederken, bu sabahki depremle ilgili de Prof. Naci Görür'de kısa bir değerlendirme geldi. Görür'ün paylaşımında "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor. Sevgiyle" ifadeleri yer aldı.