İstanbul'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika... İstanbul'da deprem oldu. AFAD, Büyükçekmece merkezli depreme ilişkin ilk verileri duyurdu. Sarsıntı birçok yerde hissedildi.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Amasya gece yarısı Ege'de meydana gelen kuvvetli sarsıntılar paniğe sebep olmuştu, son deprem İstanbul'da kaydedildi. AFAD Marmara Denizi'nde gerçekleşen Büyükçekmece merkezli depreme ilişkin verileri paylaştı.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU

AFAD'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece'de, saat: 07.18'de, yerin 6.8 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent genelinde hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4.1 olarak aktarıldı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

EGE'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan gece saat 02:30'da Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklanmıştı.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ BODRUM

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu belirtilmişti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.