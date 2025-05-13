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Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son depremler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son depremler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye güne peş peşe gelen deprem haberleri ile uyandı. Gece yarısı Ege'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sabah İstanbul 3,8 ile sallandı. Son deprem ise az önce Antalya'da kaydedildi, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Ege'deki 4,9'luk deprem Bodrum'da kuvvetli hissedildi. Sabah saatlerinde ise İstanbul Büyükçekmece'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem mega kentin birçok ilçesinde kuvvetli hissedildi. Son olarak da Antalya sallandı, AFAD verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

ANTALYA'DA DEPREM

AFAD, Antalya'da saat 07:49 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Kumluca ilçesi olan sarsıntının derinliği 29 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son depremler... - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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