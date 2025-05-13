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AFAD duyurdu, Ege'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Ege&#039;de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu!
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ege Denizi'nde gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi, işte son durum.

Dün Amasya'da peş peşe meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüklerindeki iki deprem yürekleri ağza getirdi. Merkez üssü Gümüşhacıköy olan şiddetli sarsıntılar birçok yerde de hissedildi. Bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.  Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Bu defa Ege sallandı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sitelerinden paylaştı. 

EGE'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 02.30’da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ BODRUM

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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