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Amasya'daki deprem sonrası yaşanan panik kamerada!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Amasya'daki deprem sonrası yaşanan panik kamerada! - 1. Resim

PEİ PEŞE İKİ DEPREM

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntının ise 19 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre bekledi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

Deprem nedeniyle ilçeye bağlı bazı köylerde bulunan evlerin ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu, bazı evlerin ise bahçe duvarları yıkıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, kent merkezi ve köylerde incelemelerde bulunarak, saha çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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