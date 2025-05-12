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Amasya'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Amasya&#039;da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölge dakikalar sonra 4,2 ile tekrar sallandı. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.23 sıralarında merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Depremlerin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli'den yapılan açıklamada ise meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak belirtildi. Kandilli ikinci depremin büyüklüğünü de 4,5 olarak açıkladı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Mayıs 2025 günü saat 12.23’te 4.4 ve saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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