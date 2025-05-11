Deprem İstanbul'un dengesini şaşırttı! Vatandaşın tercihi emlak fiyatlarını tepetaklak etti

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar fay hattına yakın ilçelerden sağlam ilçelere göç etmeye başladı. Esenyurt, Büyükçekmece ve Avcılar gibi ilçelerde fiyatlar çakılırken Sarıyer ve Beykoz'da pik yaptı. Emlakçılar sağlam zeminli bölgelerde neredeyse daire kalmadığını söyledi.

İstanbul, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem ile günlerce korku ve panik yaşadı. Deprem İstanbul'un göç haritasını da değiştirdi. Depremin etkilediği ilçelerde konut fiyatları adeta çakıldı.

TALEP İÇ VE KUZEYE KAYDI

Ekol TV'de yer alan habere göre, gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Depremden sonra fay hattına yakın yerler ve sahil kesimlerinde oturan vatandaşlar bir an evvel oradan taşınmaya çalışıyorlar" dedi.

İstanbul'da yüksek hayat maliyetleri deprem korkusuyla birleşince taşınma planları çoğaldı. Özellikle 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar, Büyükçekmece, Zeytinburnu gibi deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler tercih dışı kaldı. Talep ise iç kesimlere ve kuzeye kaydı.

Araç "Sağlam bölgeler de İstanbul'da en çok şu anda tercih edilen Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer gibi bölgeler" dedi.

"ARASANIZ DA BULAMAZSINIZ"

Ancak riskin nispeten düşük, talebin fazla olduğu o ilçelerde ilan sayıları hızla azaldı. Fiyatlarsa yükseldi. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Arasanız da daire bulma şansınız çok zor. Fay hattının olmadığı bölgelerde kiralık daire kalmadı. Şöyle yüzde 20 - yüzde 25 arası bir fiyat farkı oldu" ifadelerini kullandı.

Risk algısı yüksek. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Fatih gibi ilçelerde konut metrekare fiyatları Beykoz, Şile, Sarıyer gibi ilçelerin gerisinde kaldı.