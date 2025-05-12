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İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara'da hissedilen deprem meydana geldi

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İstanbul&#039;da deprem mi oldu? Marmara&#039;da hissedilen deprem meydana geldi
Gündem Haberleri

Kandilli Rasathanesi, saat 09.41'de Marmara Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan, AFAD da depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 09.41'de Marmara Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı. AFAD'ın açıklamasında depremin Büyükçekmece ilçesinin 22.67 kilometre açıklarında olduğu bilgisi de yer aldı.

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