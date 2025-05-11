Malatya'da korkutan bir deprem oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 21.58 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,49 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bir deprem de Malatya'da oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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Saat 21.58 sıralarında gerçekleşen depremin, yerin 10,49 kilometre derinliğinde ölçüldüğü kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı bilgisi verildi.