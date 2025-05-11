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Malatya'da korkutan bir deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da korkutan bir deprem oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 21.58 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,49 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bir deprem de Malatya'da oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 21.58 sıralarında gerçekleşen depremin, yerin 10,49 kilometre derinliğinde ölçüldüğü kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı bilgisi verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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