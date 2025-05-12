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İBB'de karar çıktı! Deprem ve Kanal İstanbul'u konuşacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB&#039;de karar çıktı! Deprem ve Kanal İstanbul&#039;u konuşacaklar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi'nde AK Parti ile CHP grupları arasında ortaklık sağlandı. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte, depreme hazırlık süreci ve Kanal İstanbul ile ilgili haziran ayı içerisinde özel oturum yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Ek tekliflerin verildiği Meclis'te CHP grubu haziran ayı içerisinde grup başkanvekillerinin ortak karar alacağı bir tarihte Kanal İstanbul ile ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. AK Parti grubu da İstanbul'un depreme hazırlık süreciyle ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

Mecliste yapılan oylamada deprem gündemi toplantı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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