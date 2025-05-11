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İBB’de yaşanan soygun ders oldu! Borcu olan belediyeye kredi izni yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB’de yaşanan soygun ders oldu! Borcu olan belediyeye kredi izni yok
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB’de yaşanan büyük soygun ders oldu. Dış finansman isteyen belediyeler “Maliyeden borcu yoktur” belgesi alacak. Vergi ve sigorta primi borcu olanlara kredi izni verilmeyecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir dış finansman kaynağı için hazineden alacakları izne yeni kurallar getirildi. Buna göre, dış finansman kaynağı için büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bağlı kuruluşları ve bunların sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler dâhil olmak üzere, başvuruda bulunduğu tarih itibarıyla vadesi geçmiş vergi ve sigorta prim borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Dış finansman izni için kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler, Hazine ve Maliye Bakanlığına izin için başvururken ‘Borcu yoktur’ belgesini de sunmak zorunda olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yapacağı değerlendirmeler kurum ve kuruluş tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerle sınırlı olacak, söz konusu bilgi ve belgelerin temini ve doğruluğundan kurum ve kuruluş sorumlu tutulacak.

Resmî Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, dış finansman kaynağı için başvurusu bulunan kuruluşlar, söz konusu bilgi ve belgeleri en geç 20 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belirtilen süre içinde borcu olmadığına dair belgeleri sunmayanların izin talepleri, yapılmamış sayılacak.

Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları, fonları, kamu yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer yerel yönetim kuruluşlarını kapsıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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