İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konulmuştu. Bugün de şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA, GAYRİMENKUL VE ARAÇLAR...

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği paraları kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldığı, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettiği iddia edilmişti.

MALVARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Bunun üzerine Savcılıkça, şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına el konulmuştu.