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Ağaca bağladığı zincir koptu, devrilen traktörün altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaca bağladığı zincir koptu, devrilen traktörün altında can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da orman yangınları sonrasında yanan bölgelerde temizlik çalışması yürüten 53 yaşındaki orman işçisinin, traktörüyle ağaca bağladığı zincir koptu. Talihsiz işçi, kontrolden çıkan traktörün altında kalarak can verdi.

Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık sahada temizlik çalışmaları sürüyor.

ZİNVİR KOPUNCA TRAKTÖR DEVRİLDİ

Temizlik çalışmaları esnasında bölgede görev yapan 53 yaşındaki Zikri Kesikbaş, traktöründeki zinciri yanmış bir ağaca bağladı. Ağacı çektiği esnada Kesikbaş'ın bağladığı zincir koptu. Zincirin kopması neticesinde kontrolden çıkan traktör, devrildi.

Ağaca bağladığı zincir koptu, devrilen traktörün altında can verdi - 1. Resim

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

53 yaşındaki orman işçisi devrilen traktörün altında kaldı. Durumu gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Zikri Kesikbaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesikbaş'ın cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Küçücek Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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