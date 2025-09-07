Akılalmaz ölüm! Mamalar devrildi zannettiler, acı gerçeği sabah gördüler

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bulunan müstakil ikamette, saat 11.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte dışarıda yemek yiyen Davut Esener (79) bir süre sonra ikametine gitmek üzere ayrıldı. Aynı zamanda bir hayvansever derneğinin de faaliyet gösterdiği müstakil ikamete gelen Esener, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenden düştü.

KEDİ-KÖPEK MAMASI DEVRİLDİ ZANNETİLER

Gürültüyü duyan komşuları dışarı baktığında ilk başta merdiven kenarında bulunan kedi ve köpek mamalarının devrildiğini düşündü.

Sabah olduğunda dışarıya çıkan komşuları, merdiven basamağında Davut Esener'i hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ BÖLGEDEN AYRILMADI

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Davut Esener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Esener'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tabutun cenaze aracına taşınması sırasında Esener'in bakımını yaptığı sokak köpeği ise ekiplerin çalışması sırasında bölgeden ayrılmadı.