Bir adam, beş isim, çok sayıda kimlik! Doğum belgesindeki hata hayatını altüst etti
Doğum belgesindeki kritik hata, Ersin Akbaş’ın hayatını altüst etti. Beş farklı isimle yaşayan Akbaş, askerlikten cezaevine, evlilikten emekliliğe kadar her adımda kimlik karmaşasının bedelini ödedi. Akbaş'ın şimdilerde ise tek bir hayali var...
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dünyaya gelen Ersin Akbaş’ın hayatı, doğum belgesine cinsiyetinin yanlış yazılması ile bambaşka bir yola sürüklendi. 'Kız' hatası kısa sürede düzeltilse de isim karmaşası Akbaş'ın peşini ömür boyu bırakmadı.
BEŞ FARKLI İSİMLE YAŞIYOR
İlkokul diplomasını 'Ersun' adıyla alan Akbaş, itiraz ettiğinde bu kez 'Ergin' adıyla kayda geçti. Zamanla 'Ersün' ve 'Ergun' isimleri de kimlik kayıtlarına eklenince, Akbaş tam beş farklı isimle yaşamaya başladı.
Bu karmaşa yüzünden iki kez askere çağrılan Akbaş, yanlış kimlik nedeniyle cezaevine bile girdi. Evlilik, ehliyet, vergi mükellefiyeti derken her resmi işlemi başka bir isimle yapmak zorunda kaldı.
EMEKLİLİK DAVASINI KAYBETTİ
Emeklilik için açtığı davayı da kaybeden Akbaş, maaşından oldu ve işsiz kaldı. "Cebimde para yok ama kimlik çok" diyerek yaşadıklarını özetleyen Akbaş, şimdi yıllardır süren mücadelesinde mutlu sona ulaşmak ve gerçek kimliğiyle emekli olabilmek istiyor.
"BEŞ İSİM İÇİNDE KAYBOLDUM"
"Ersin olmak için kendimi tespit davası açtım" diyen Akbaş, Ekol TV'ye şunları söyledi:
"Beş isim içinde hayatım boyunca kayboldum. 1991’de vergi mükellefi oldum Ersin olarak, 1992’de evlendim Ersün olarak, 1993’te ehliyet aldım Ersün Akbal olarak. 2011’de Antalya’da cezaevine girdim Ersün olarak. 2025 oldu, hâlâ Ersin olamadım. Kendimi bulmak için dava açtım, kaybettim. Maaşıma haciz koydular, işten çıkardılar."