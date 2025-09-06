Bir adam, beş isim, çok sayıda kimlik! Doğum belgesindeki hata hayatını altüst etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dünyaya gelen Ersin Akbaş’ın hayatı, doğum belgesine cinsiyetinin yanlış yazılması ile bambaşka bir yola sürüklendi. 'Kız' hatası kısa sürede düzeltilse de isim karmaşası Akbaş'ın peşini ömür boyu bırakmadı.

BEŞ FARKLI İSİMLE YAŞIYOR

İlkokul diplomasını 'Ersun' adıyla alan Akbaş, itiraz ettiğinde bu kez 'Ergin' adıyla kayda geçti. Zamanla 'Ersün' ve 'Ergun' isimleri de kimlik kayıtlarına eklenince, Akbaş tam beş farklı isimle yaşamaya başladı.

Bu karmaşa yüzünden iki kez askere çağrılan Akbaş, yanlış kimlik nedeniyle cezaevine bile girdi. Evlilik, ehliyet, vergi mükellefiyeti derken her resmi işlemi başka bir isimle yapmak zorunda kaldı.

EMEKLİLİK DAVASINI KAYBETTİ

Emeklilik için açtığı davayı da kaybeden Akbaş, maaşından oldu ve işsiz kaldı. "Cebimde para yok ama kimlik çok" diyerek yaşadıklarını özetleyen Akbaş, şimdi yıllardır süren mücadelesinde mutlu sona ulaşmak ve gerçek kimliğiyle emekli olabilmek istiyor.

"BEŞ İSİM İÇİNDE KAYBOLDUM"

"Ersin olmak için kendimi tespit davası açtım" diyen Akbaş, Ekol TV'ye şunları söyledi: