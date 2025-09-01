Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde çok sayıda gözaltı! Aralarında çocuklar da var

Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'de kafede öldürülen  eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 

TETİKÇİ 17 YAŞINDA

Harekete geçen polis ekipleri tetikçi E.H.'yi (17) Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakaladı. E.H.'nin yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi. E.H.'nin üzerinde bir silah bulundu. Operasyonlarda E.H.'nin kaçmasına yardım eden ve cinayete karıştıkları öne sürülen Cenk E., Dopan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. da yakalandı.

E.H.'nin ifadesinde Tuncay Meriç ile aralarında husumet olduğu cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çekmeköy'de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi nedeniyle şüpheli E.H. tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli E.H., düzenlenen operasyonla Edirne Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

