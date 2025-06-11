Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı

Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da alkol aldığı baba oğlu öldüren, bir kadını da yaralayan zanlı, cinayetleri işlediği bıçakla kanlar içerisinde yakalandı.

Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı (43) yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı - 1. Resim

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı - 2. Resim

KAN REVAN İÇİNDE YAKALANDI

Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı. Şahsın elinde cinayetleri işlediği bıçak olduğu ve ellerinin kan olduğu görüldü.

Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı - 3. Resim

Göksal U.’nun olayın hemen ardından apartmandan ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Göksal U.’nun elinde bıçakla apartmandan çıkması, ardından motosikletine binerek olay yerinden ayrılması ve çevredeki vatandaşların korkuyla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fernando Muslera'dan duygusal paylaşım: Galatasaray'a veda etmiyorum...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maaşını alamadı diye patronunu öldürmüştü: Şüpheli 24 saatte enselendi - 3. SayfaEczacı katili saatler sonra yakalandıİstanbul’da yürekler ağza geldi! Metrobüs kapısı açık ilerledi - 3. Sayfaİstanbul’da yürekler ağza geldi! Metrobüs kapısı açık ilerleKaracabey Belediyesi'nden açıklama geldi! Tedbir amaçlı yasak getirildi - 3. SayfaBelediye duyurdu, tedbir amaçlı yasaklandı!Ambulansa binmemek için direndi! Sebebi şaşkına çevirdi - 3. SayfaAmbulansa binmeme sebebi şaşkına çevirdiİstanbul'da suikast girişimi! Arabada beklerken kurşuna dizildi... - 3. SayfaArabada beklerken kurşuna dizildi!Ölüm virajı! Uçurumdan uçan motosikletli hayatını kaybetti - 3. SayfaUçurumdan uçan motosikletli hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...