Alkol masasında 2 kişiyi öldürdü! Elinde bıçakla bu halde yakalandı

Muğla'da alkol aldığı baba oğlu öldüren, bir kadını da yaralayan zanlı, cinayetleri işlediği bıçakla kanlar içerisinde yakalandı.

Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı (43) yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAN REVAN İÇİNDE YAKALANDI

Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı. Şahsın elinde cinayetleri işlediği bıçak olduğu ve ellerinin kan olduğu görüldü.

Göksal U.’nun olayın hemen ardından apartmandan ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Göksal U.’nun elinde bıçakla apartmandan çıkması, ardından motosikletine binerek olay yerinden ayrılması ve çevredeki vatandaşların korkuyla uzaklaşması yer alıyor.