Alkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette...

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mayıs 2025 07:04 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 07:05 - Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta alkollü oldukları iddia edilen baba ile oğlu arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Öfkeli baba oğlunu silahla vuruldu, yaralı adam hastaneye kaldı. Baba ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Sultanahmet Abdülhamid Caddesi üzerindeki bir otelin önünde, isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. OĞLUNU AYAĞINDAN VURDU Tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. OĞUL HASTANEYE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, baba ve oğlunun olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi. İlgili Haber Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş