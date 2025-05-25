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Alkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette...
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü oldukları iddia edilen baba ile oğlu arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Öfkeli baba oğlunu silahla vuruldu, yaralı adam hastaneye kaldı. Baba ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Sultanahmet Abdülhamid Caddesi üzerindeki bir otelin önünde, isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU AYAĞINDAN VURDU

Tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞUL HASTANEYE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, baba ve oğlunun olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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