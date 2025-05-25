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Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Esenyurt&#039;ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında köpek yüzünden kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken adrese çevik kuvvet de dahil çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Komşular arasında köpek nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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