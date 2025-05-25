Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında köpek yüzünden kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken adrese çevik kuvvet de dahil çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Komşular arasında köpek nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.