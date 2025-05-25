Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında köpek yüzünden kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken adrese çevik kuvvet de dahil çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Komşular arasında köpek nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş