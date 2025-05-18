Esenyurt'ta kan donduran görüntüler! Evinin penceresinin önüne gelip...

İstanbul'da Ayşe K., 5 yıldır boşanmaya çalıştığı eşi Hakan K.'nın babasına ve kardeşine yaptığı kezzaplı saldırı ile dehşeti yaşadı. Evin camından kezzap fırlatan şüpheli her yerde aranırken babanın gözü, kızının ise eli yaralandı.

Dehşet haberi Esenyurt'tan geldi. 2 çocuk annesi Ayşe K., boşanma davası açtığı eşi Hakan K.'nın kezzaplı saldırısıyla hayatının şokunu yaşadı.

Hakan K., 5 yıl önce babasının evine taşınan eşinin evinin penceresinin önüne geldi. Şüpheli, eşinin evde olmadığını öğrenince kayınpederi Zeki Yılmaz'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Ancak Zeki Yılmaz dışarı çıkmak istemedi. Bunun üzerine yanında getirdiği kezzap suyunu Yılmaz’ın yüzüne fırlatan Hakan K. olay yerinden kaçtı.

Olay esnasında babasının yaralanmaması için onu çekmeye çalışan Ayşe K.'nin kardeşi Aycan ve baba Zeki Yılmaz yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören baba-kız evine geri döndü. Polis saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

5 SENEDİR YAPMADIĞI KALMAMIŞ!

Boşanma davası devam ederken Hakan K.’nin sürekli olarak evine gelerek ailesine saldırdığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini anlatan Ayşe K., "Ben 11 sene evli kaldım. Eşimden şiddet, hakaret gördüğüm için boşanmaya karar verdim. Boşanma davasını falan açtıktan sonra sürekli evime saldırıyor, sürekli tehdit ediyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Hiçbir şekilde huzurum yok. İki tane çocuğumuz var. Çocuklarımın psikolojisi de bozuldu.

Kendisi babamın evine gelmiş. Babam konuşmak istemeyince hakaret ederek çantasındaki kezzabı fırlatmış. Kız kardeşim babamın önüne geçtiği için babam gözünden hafif bir zarar görüyor ama kız kardeşimin kolu zarar görüyor. 5 senedir bu şekilde sürtüşüyoruz. Boşanma davamız var, karara çıktı. Üst mahkemeye taşıdığı için şu an onun yüzünden soyadımı falan da değiştiremiyorum. Hiçbir şekilde onun yüzünden hayatıma yön veremiyorum. Bugün yine beni arıyor. 'Oturduğun evi yakacağım' diye tehdit ediyor. 'Senin de yüzünü yakacağım' diyor. 'İnsan içine çıkamayacaksın' diyerek sürekli bana bu şekilde mesajlar atıyor" şeklinde konuştu.