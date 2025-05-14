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Yer Esenyurt: Servis aracının çarptığı oyun oynayan çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir servis aracı sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen çocuk ağır yaralandı.

Esenyurt’ta sokakta oynarken servis aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

SERVİS SURİYE UYRUKLU ÇOCUĞA ÇARPTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı.

Yer Esenyurt: Servis aracının çarptığı oyun oynayan çocuk ağır yaralandı - 1. Resim

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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