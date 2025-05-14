Yer Esenyurt: Servis aracının çarptığı oyun oynayan çocuk ağır yaralandı

Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir servis aracı sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen çocuk ağır yaralandı.

Esenyurt’ta sokakta oynarken servis aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

SERVİS SURİYE UYRUKLU ÇOCUĞA ÇARPTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.