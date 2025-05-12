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13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde? BEDAŞ arıza sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde? BEDAŞ arıza sorgulama
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13 Mayıs Salı günü Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. 13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bitiş saati belli oldu.

13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisini kontrol ediyor. 

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE?

BEDAŞ, Esenyurt elektrik kesintisi etkili oluyor. 13 Mayıs Esenyurt elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında etkili olacak.

Esenyurt elektrik kesintisi

Merkez - Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi:
2260. Sokak, 2262. Sokak, 2263. Sokak, 581. Sokak

Hürriyet Mahallesi:
Abanoz Sokak, Akgüvercin Sokak, Albatros Sokak, Ergene Sokak, Flamingo Sokak, Işık Sokak, Kanarya Sokak, Kaz Sokak, Necip Fazıl Kısakürek Sokak, Penguen Sokak, Yağmur Sokak, Çise Sokak, Çit Kuşu Sokak, Üveyik Sokak, Şakayık Sokak

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi:
Ahu Sokak, Ali Rıza Bey Sokak, Ayça Sokak, Badel Sokak, Belen Sokak, Damla Sokak, Ender Sokak, Hamidiye Sokak, Irmak Sokak, Nehir Sokak, Yunus Emre Sokak, Çağla Sokak, Çağlayan Sokak, Özgür Sokak, Özüm Sokak

Talatpaşa Mahallesi:
1035. Sokak

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE?

BEDAŞ, Küçükçekmece elektrik kesintisi etkili oluyor. 13 Mayıs Küçükçekmece elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında etkili olacak. 

Küçükçekmece elektrik kesintisi

09.00 - 13.00 arasında

İnönü Mahallesi 2. Altın Sokak, Erler Sokak, Cumhuriyet Mahallesi 

Cumhuriyet Mahallesi; 1. Leylak Sokak, 1. Menekşe Sokak, 2. Lale Sokak

09.00 - 17.00 saatleri arasında,

Cennet Mahallesi; Hatboyu Sokak, Merdivenli Sokak, 602. Çıkmaz Sokak, Hatboyu Sokak, Merdivenli Sokak

Bahçelievler elektrik kesintisi

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE?

09.00 - 13.00 arasında Bahçelievler elektrik kesintisi yaşanan mahalleler:

500. Yıl Sokak, Röntgen Sokak

10.00-13.00 arasında;

Komik Hasanefendi Sokak, Çay Çiçeği Sokak

11.00-14.00 arasında;

Haznedar Mahallesi, Bağcılar Sokak, Mareşal Çakmak Mahallesi, Çiçek Sokak

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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