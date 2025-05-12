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İstanbul elektrik kesintisi 13 Mayıs! 24 ilçede 8 saat sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul elektrik kesintisi 13 Mayıs! 24 ilçede 8 saat sürecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren 8 saatlik elektrik kesintisi duyuruldu. BEDAŞ 13 Mayıs elektrik kesintisi arıza bilgilerini paylaştı. 24 ilçede gerçekleşecek elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 13 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi programı araştırılıyor.

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, ne kadar süreyle yaşanacak merak ediliyor.

13 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

13 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde başlayacak kesinti 09.00'da başlayacak 17.00'de sona erecek. Farklı ilçelerde ve mahallelerde aşamalı olarak kesintiler yaşanabilir.

İstanbul elektrik kesintisi 13 Mayıs! 24 ilçede 8 saat sürecek - 1. Resim

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Zeytinburnu

Arnavutköy

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisi ve etkilenecek mahalleler BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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