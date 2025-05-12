İstanbul elektrik kesintisi 13 Mayıs! 24 ilçede 8 saat sürecek
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren 8 saatlik elektrik kesintisi duyuruldu. BEDAŞ 13 Mayıs elektrik kesintisi arıza bilgilerini paylaştı. 24 ilçede gerçekleşecek elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 13 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi programı araştırılıyor.
BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, ne kadar süreyle yaşanacak merak ediliyor.
13 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
13 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde başlayacak kesinti 09.00'da başlayacak 17.00'de sona erecek. Farklı ilçelerde ve mahallelerde aşamalı olarak kesintiler yaşanabilir.
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şişli
Zeytinburnu
Arnavutköy
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Elektrik kesintisi ve etkilenecek mahalleler BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.