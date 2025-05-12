Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kesinti olacak mahalleler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 17:47 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 17:47 - Güncelleme:

13 Mayıs Salı günü Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Kağıthane 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. 13 Mayıs Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Kağıthane elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bitiş saati belli oldu.

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerinde 8 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, ne kadar süreyle yaşanacak merak ediliyor. GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE? İstanbul Gaziosmanpaşa'da elektrik kesintisi 13 Mayıs 09.00-18.00 saatleri arasında yaşanacak. Ada Aralığı, Bekçi, Bilgin, Güneysu, Kamber, Kemer, Nazenin, Vatan Sokak. Emek, Papatya Sokak, Bilgin, Tulumba, Vatansever, Yenibahar, Yenihan, İskeçe Sokak, Asil, Barış, Cumhuriyet, Eşref, Ferah, Güldemet, Güneş, Hastane, Hüdaverdi, Kalender, Kalkandelen, Küçükköy, Nar Çıkmazı, Necipbey, Serhat, Çukurçeşme Sokak BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE? 09.00-17.00 arasında Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler: Gürpınar Mahallesi; Halide Edip Adıvar, Vatan, İstikbal Sokak. KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLÇELERDE? 09.00 -13.00 Kağıthane elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, Martı, Park, Öznur, Avcılar, Ayışığı, Bozdemir, Dizer, Efeler, Gürsel, Kumru, Murakıplar, Nimet, Paşa, Tayfun, Bozdemir, Ferdağ, Levent, Park, Tayfun, Yay, Yüksel, Şen. 14.00 - 17.00 Kağıthane elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, Cevher, Kağıthane Barbaros, Çamözü, Çağdaş, Çelikay, İbni Sina, Cevher, Çetin, Çolpan. İlgili Haber İstanbul elektrik kesintisi 13 Mayıs! 24 ilçede 8 saat sürecek 13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde? BEDAŞ arıza sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan