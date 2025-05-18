Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İbrahim Necir Kom'dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor

İbrahim Necir Kom'dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İbrahim Necir Kom&#039;dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 gün önce Avaşin Deresi'ne düşerek kayıplara karışan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'dan hala haber yok. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde akıntıya kapılan gencin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İbrahim Necir Kom'dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor - 1. Resim

ANKARA'DA TAKVİYE EKİP GELDİ

Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de zorlu arama operasyonuna destek veriyor. İHA'ya konuşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, "İbrahim kardeşimizin suya kapılmasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Dere hem çok hırçın hem de su seviyesi oldukça yüksek. AFAD, JAK ve Ankara'dan gelen özel ekipler sualtı taraması yapıyor. Ayrıca çevre köylerden gönüllüler de destek veriyor. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Dün valimiz de ekibiyle buradaydı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Allah'tan ümidimizi kesmeden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İbrahim Necir Kom'dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor - 2. Resim

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Hakkari'nin zorlu coğrafyasına dikkat çeken Kaya, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Burası deniz değil, ayağın kaydığı anda su affetmiyor. Bölgede benzer pek çok üzücü olay yaşandı. Piknik yapalım, doğayla iç içe olalım ama tedbiri elden bırakmayalım. Aileyi ve annesini ziyaret ettik. Bu zor günlerde yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Necir Kom'dan 9 gündür haber yok! Çok sayıda ekip onu arıyor - 3. Resim

Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Papa Leo'nun yemin töreni başlıyor! Dünya liderleri Vatikan'da buluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun'da apartman yangını! Bir aile hastanelik oldu - 3. SayfaSamsun'da apartman yangını! Bir aile hastanelik olduBayram öncesi dolandırıcıların şeytani planı ağızları açıkta bıraktı! Baba-oğul ava giderken avlandı - 3. SayfaDolandırıcıların zekası onları bile şoka soktu...8 bin yıllık dünya mirasında akılalmaz plan! Diyarbakır'da nefes kesen operasyon: Değeri 2 milyar TL... - 3. SayfaNefes kesen operasyon! Değeri 2 milyar TL...İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalinde ceset bulundu - 3. Sayfaİzmir'de şehirlerarası otobüs terminalinde ceset bulunduEski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu! - 3. SayfaEski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü bulundu!Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı! İçindeki 3 kişi kıyıya çıkarıldı - 3. SayfaÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...