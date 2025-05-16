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Annesi kayıp sanıp aramaya başlamıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Annesi kayıp sanıp aramaya başlamıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da annesinin yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu söylediği 34 gündür kayıp olan Ramazan Hakseven'in arkadaşını bıçakladığı olay nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı. Bir aydan fazla süredir aranan şüpheliye şu ana kadar ulaşılamadığı bildirildi.

Kan donduran olay, 8 Nisan günü saat 01.45 sıralarında Yüreğir ilçesinde bağlı meydana geldi. Kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya (22) mesai bitiminde birlikte çalıştığı iş arkadaşı Ramazan Hakseven (31) ile evlerine gitmek üzere servise bindi. Hakseven cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Hakseven, Kaya'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaya, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Annesi kayıp sanıp aramaya başlamıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

ANNESİ 'KAYIP' DİYE AĞLADI, FİRARİ ÇIKTI

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlu Ramazan'dan 34 gündür haber alamadıkları için perişan olduklarını söyledi. Hakseven oğlunun yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu. Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli, Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" dedi.

ARKADAŞINI BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇMIŞ

Zihinsel engelli raporu olduğu belirtilen Hakseven'in işlediği suçtan dolayı kaçtığı, ailesine de haber vermediği ortaya çıktı. Polisin 8 Nisan'dan itibaren şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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