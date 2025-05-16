Silahlı saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi

Malatya'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Sinan Kaçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran olay dün saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde yürüyen 23 yaşlardaki Sinan Kaçar'a yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan genç bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildiği olayda Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.