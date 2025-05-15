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İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı saldırı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da hastane bahçesinde silahlı saldırı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de bir şahıs, hastane bahçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahsı silahla yaraladı. Saldırgan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, hastane bahçesindeki tartışma sırasında silahla vurularak yaralandı.

​​​​​​​Pınartepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bahçesinde Samet K. ile A.M. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. 

Samet K, tartışma sırasında A.M'yi silahla bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Samet K'yi kısa sürede yakaladı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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