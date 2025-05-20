Esenyurt'ta korku dolu anlar! Panik yapan kadın 8'inci kattan atladı

Esenyurt'ta 11 katlı bir binanın 8'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, panik yaparak aşağıya atlayan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede saat 02.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8'İNCİ KATTAN ATLADI

Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. (37) isimli kadın yaşadığı panikle 8'inci kattan aşağıya atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.