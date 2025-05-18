Samsun'da apartman yangını! Bir aile hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Mayıs 2025 10:32 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 10:38 - Güncelleme:

Samsun'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan evde kiracı oturduğu o sırada da dışarıda olduğu öğrenildi. Dumanlar her yeri sararken üst katta oturan bir aile ise hastanelik oldu.

Yangın Bafra ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 401. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde çıktı. DUMAN TÜM BİNAYI SARDI Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı Y.K'nin (37) dairesinden çıkan duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlgili Haber İstanbul Küçükçekmece'de yangın paniği! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı BİR AİLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ Üçüncü katta oturan aynı aileden M.C. (51), S.C. (45) ve K.C. (11) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeleri tedavi altına alındı. Ekipler, güvenlik önlemi amacıyla apartmanı tamamen tahliye ederken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş