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Samsun'da apartman yangını! Bir aile hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsun&#039;da apartman yangını! Bir aile hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan evde kiracı oturduğu o sırada da dışarıda olduğu öğrenildi. Dumanlar her yeri sararken üst katta oturan bir aile ise hastanelik oldu.

Yangın Bafra ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 401. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde çıktı.

DUMAN TÜM BİNAYI SARDI

Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı Y.K'nin (37) dairesinden çıkan duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR AİLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Üçüncü katta oturan aynı aileden M.C. (51), S.C. (45) ve K.C. (11) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeleri tedavi altına alındı.

Samsun'da apartman yangını! Bir aile hastanelik oldu - 1. Resim

Ekipler, güvenlik önlemi amacıyla apartmanı tamamen tahliye ederken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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