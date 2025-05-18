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İstanbul Küçükçekmece'de yangın paniği! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Küçükçekmece&#039;de yangın paniği! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, bitişikteki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile alevlere müdahalede bulundu.

EKİLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de yangın paniği! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 1. Resim

Yangının kayınvalidesinin evinde yaşandığını söyleyen Volkan Çeçen, "Yanan ev kaynanamın evi zaten. En üst katta kendisi oturuyordu. Telefon geldi. Neden çıktığını bilmiyoruz. Alevler yükselmişti. Çatı komple yok olmuş gibiydi. Yine de Allah razı olsun, yetiştiler. Çatının kapısını açtıklarında ateş yüzlerine vurmuş. Yukarıda birileri var sanarak kapıyı açmışlar, ateş yüzlerine vurmuş. Kendilerini zor dışarı atmışlar." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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