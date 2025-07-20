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Ankara'da 'aidat' cinayeti! Apartman yöneticisi feci şekilde öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bina sakininden aidat isteyen apartman yöneticisi, çıkan kavgada feci şekilde öldürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddialara göre, öğlen saatlerinde bina yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmasını istedi. S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

Ankara'da 'aidat' cinayeti! Apartman yöneticisi feci şekilde öldürüldü - 1. Resim

Fotoğraftaki öldürülen yönetici M.D.

PARA ÖDEMEYİ REDDETTİ, KATİL OLDU

Tartışmanın büyümesiyle S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. S.D. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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