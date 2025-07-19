Camide kan donduran cinayet! Namaz kılarken boğazını keserek öldürdü

Kayseri'de bir camide kan donduran bir vahşet yaşandı! Y.Ş., araç parkı nedeniyle arasında husumet bulunan Ş.T.'yi namaz kıldığı esnada öldürdü. Ş.T'nin boğazının kesildiği tespit edidli.

Türkiye, ibadet merkezleri camilerde yaşanan provokasyonlarla sarsılmaya devam ediyor. Fatih Camii İmamının cemaat tarafından bıçaklanarak yaralanmasının ardından Kayseri'deki bir camide kan donduran cinayet yaşandı. Bir şahıs, araç parkı yüzünden husumetli olduğu maktulü namaz kıldığı sırada öldürdü.

CAMİDE KAN DONDURAN OLAY

Edinilen bilgilere göre olay, Melikgazi ilçesinin Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki bir camide yaşandı. 32 yaşındaki Y.Ş. isimli zanlı, aralarında araç parkı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen 63 yaşındaki Ş.T.'ye namaz kıldığı sırada saldırdı. Y.Ş. elindeki kesici aletle Ş.T'nin boğazını kesti.

ARAYA CEMAAT GİRDİ

Dehşet veren olayda araya cami cemaati girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.