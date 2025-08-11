Ankara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da saat 06.33'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Son dakika deprem haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçılar devam ederken, bir deprem de başkentte meydana geldi.
ANKARA 3,2 İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre; merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının saat 06.33'te yerin 4,68 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
