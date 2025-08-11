Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurdu

Ankara'da deprem! İlk verileri AFAD duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da saat 06.33'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Son dakika deprem haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçılar devam ederken, bir deprem de başkentte meydana geldi.

ANKARA 3,2 İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre; merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının saat 06.33'te yerin 4,68 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

