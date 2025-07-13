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Ankara'da fuhuş operasyonu! 11 işletme mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da fuhuş operasyonu! 11 işletme mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 iş yeri mühürlendi. 22 kişi gözaltına alınırken 40 kadın kirlik bataktan kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturma sonucu Ankara Asayiş Ahlak Büro "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında çalışma başlattı.

OTELLERDEN MASAJ SALONUNA...

22 şüphelinin söz konusu suçu işlediklerini tespit edildi. 2 otel 1 telebar 1 masaj salonu soruşturmaya dahil edildi. Ahlak Büro’nun düzenlediği operasyon ile söz konusu yerlerin sahipleri, işletme müdürleri, çalışanları gözaltına alındı. Mağdurlar, otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti. Telebar çalışanları da vestiyer parası adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

40 KADIN KURTARILDI

Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince fuhuş yaptığı tespit edilen 11 iş yerine mühür vuruldu. 40 mağdur kadın fuhuş ağından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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