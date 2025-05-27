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Iğdır'da rüşvet, uyuşturucu ve fuhuş çetesine darbe: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Iğdır&#039;da rüşvet, uyuşturucu ve fuhuş çetesine darbe: Çok sayıda tutuklama var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Iğdır’da rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklandı. Operasyonlarda insan ticareti yapılan eğlence mekanları ve şüphelilerin adresleri hedef alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birbiriyle bağlantılı yürütülen ve rüşvet alan adliye çalışanları ile insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturmalar çerçevesinde 2 gün önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnsan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence yeri ile işletme sahiplerinin adreslerinin de bulunduğu 33 noktadaki operasyonda yakalanan bu şüpheliler, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı. Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte 25 Mayıs'taki rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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