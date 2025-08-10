Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var

Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var

- Güncelleme:
Sürücüsünün kontrolü kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak otluk alana girdi. Kazada 35 yolcu ölümden dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa Salihli'de yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak, otluk alana girdi. 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüsteki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, Ankara’dan İzmir’e gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu araçtaki 3 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yoluna devam etti.

